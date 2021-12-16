O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler netleşti

Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 31 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan yılbaşı özel bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan isimler yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

SPOR DÜNYASININ SEVİLEN İSİMLERİ DE OLACAK

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği ileri sürüldü.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKACAK

Öte yandan programında özel bölümünde Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın sahne alacağı da konuşulanlar arasında.