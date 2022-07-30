Ben Bu Cihana Sığmazam Hayranlarını Heyecanlandıran Açıklama - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam Hayranlarını Heyecanlandıran Açıklama

30.07.2022 01:15
Ben Bu Cihana Sığmazam Hayranlarını Heyecanlandıran Açıklama

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alacak olan Pelin Akil, önceki akşam eşi Anıl Altan ile Arnavutköy'de bir mekanda yemekteydi. Akil, 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ı merakla bekleyen hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

"DERİN VE GÜÇLÜ BİR SENARYOSU VAR"

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Özbekistan'daki çekimlerden yeni gelen Akil, "Çekimler sürüyor. Dizimizin çok derin ve güçlü bir senaryosu var" dedi.

"SINIR TANIMAYAN BİR DOKTOR"

Canlandıracağı karakterden de bahseden ünlü oyuncu, "Dizide; uluslararası sınırların dışına çıkan meslek, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan görev aşkıyla yanıp tutuşan ve kocasına çok aşık bir karakteri canlandırıyorum. Firuze karakteri sınır tanımayan bir doktor. Çok özel bir karakter" ifadelerini kullandı.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında; Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Pelin Akil'in annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde iki yıl boyunca eğitim alan Pelin Akil ardından eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil'in 2 çocuğu bulunmaktadır.

Akil, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizide Firuze karakterini canlandıracak.

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Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Özbekistan'da Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Özbekistan'da ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı Bakan Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi Bakan Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam Hayranlarını Heyecanlandıran Açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ben Bu Cihana Sığmazam Hayranlarını Heyecanlandıran Açıklama - Son Dakika
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