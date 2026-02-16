OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16.02.2026 16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans'a IP adresi değişikliği ile erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul'da, mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans üzerinden içerik üretenlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İEM Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

KULLANICILARI PLATFORMA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Operasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya cezaevinde olduğu, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Kurt Ahmet Kurt:
    elınıze sağlık 6 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    onlyFans ne la 4 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    fayansa zammı geldi 0 0 Yanıtla
