Oyuncu Yeliz Şar'ın acı günü! Annesi yaşamını yitirdi

Kalp Gözü, Yaprak Dökümü, Çocukluk Günleri, Sudan Sebepler, İşler Güçler, Dürüyenin Güğümleri ve Öğrenci İşleri gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Yeliz Şar'ın annesi yaşamını yitirdi.

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Instagram hesabından yaşadığı anne acısını paylaşan Yeliz Şar, "Canım biricik annem, hayatım birtanemi maalesef kaybettik. Cenazemiz 19.04.2023 (Çarşamba) öğlen namazında Şakirin Camii'nden kalkacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi. Şehriban Şule Şar, kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

YELİZ ŞAR KİMDİR?

Yeliz Şar, 30 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunudur. 2001 yılında Alişan ve Hande Kazanova'nın başrollerde oynadığı "Aşkına Eşkıya" dizisinde Lara rolü ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2008 yılında oynadığı "Kollama" adlı dizi ile tanınmaya başladı. Bugüne kadar Kardelen, Rabia, Kalp Gözü, İyi Saatte Olsunlar, Sensiz Olmuyor, Yaprak Dökümü, Oyun Bitti, Limon Ağacı, Kollama, Çocukluk Günleri, Sudan Sebepler, İşler Güçler, Dürüyenin Güğümleri, Çakma Hayat, Cesur Hemşire ve Öğrenci İşleri gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Yeliz Şar, 2012 yılında Tolga Güleç ile evlenmiş, 2017 yılında da boşandı.