Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven taziye için Özkan Uğur'un evinde

MFÖ Grubu'nun solisti müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor. Cem Yılmaz başta olmak üzere birçok ünlü isim de aileyi acılı gününde yalnız bırakmadı.

DESTEK OLDULAR

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı. Sayısız projede Uğur'la çalışan Cem Yılmaz'ın ölümün ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması kullanıcıları ikiye böldü. Acısını içinde yaşayan Yılmaz'ın aileyi yalnız bırakmaya destek olduğu öğrenildi.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'a "Gora", "A.R.O.G", "Yahşi Batı", "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde ve son olarak da "Erşan Kuneri" adlı dizisinde rol vermişti.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Cumartesi günü Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.