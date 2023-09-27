Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru - Son Dakika

Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru

Son Güncelleme: 27.09.2023 16:21

İstanbul'da bir parkta cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Fattahoğlu'nun günler önce gülerek yaptığı son paylaşımında ''Yaşamı sev bedeni koru'' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda giden emniyet güçleri bir kadının cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin oyuncu Seda Fettahoğlu olduğu tespit edildi. Oyuncunun 4 gün önce yaptığı "Yaşamı sev bedeni koru" ifadelerini kullanmış.

SON SÖZLERİ ÜZDÜ

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen oyuncunun 4 gün önce yaptığı paylaşım sevenlerini kahretti. Instagram hesabından güldüğü bir pozunu yayınlayan oyuncu "Yaşamı sev bedeni koru" notunu yazmış. Oyuncunun paylaşımına da takipçilerinin "Gülmek sana çok yakışıyor" yorumunu yazdığı görüldü.

Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru
Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru
Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru
Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

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Son Dakika Magazin Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru - Son Dakika
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