Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "İnci Taneleri" dizisini henüz seyretmediğini söylemesi üzerine kendisine dizinin dans bölümü gösterildi.
Dilber karakterinin oyunculuğunu beğenen Ortaylı ömrünün yarısının Ankara'da geçtiğine dikkat çekerek başkentin kültürünü de bildiğine işaret etti.
Kendisine yöneltilen "Ankara'da pavyona hiç gittiniz mi?" sorusu ise Ortaylı şu ifadelerle yanıtladı:
Bana göre Ankara pavyonları iç yakıcı yerlerdir. Civar köylerden, şehirlerden gelen hanımlar kızlar oradadır. Gelenler zaten Ankara'nın kendi zenginleridir. Çok mütevazı hatta çok cimri hayatı olan Ankaralılar pavyonda para yerler. Oranın kendine göre bir şeyi vardır. Bazıları entelektüel bir renk sayarlar. Kaç senedir böyle. Bir sürü deli kız arkadaşlarımız oğlanları kandırır pavyonlara giderler. Gelene kadınlar bunlarla gırgır mı geçiyor ne yapıyor."
GİDİP ORADA DÜNYAYI TANIYORLAR
"Evet, renklidir tabi, insanlar aptal mı renkli olmayan yere insanlar para versin. Gidip orada dünyayı tanıyorlar. Birtakım insanlar orada gidip kadınlı erkekli konuşmayı, eğlenmeyi bilmiyor. Bu çok enteresan. İlk gösterişli tüketim belirli sınıflarda Boğazlardaki (İstanbul) yerlere gitmektir. Ankara'daysa Çankırı Caddesi'dir bu (Pavyonların genellikle çoğunlukta olduğu muhit). Bu böyledir. Meraktan oraya gitmem. Meraktan gidilecek başka çok güzel yerler vardı ondan. Onlar kapandı yazık oldu. Mesela İNTİM diye biliyoruz. Çok hoş bir gece kulübüydü. Batı müziğini sevenler kulübü vardı. Sabaha kadar gidip oturabilecek bir yer. Yani vardı çok hoş yerler."
Son Dakika › Magazin › Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'daki pavyonları değerlendirdi - Son Dakika
Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze, pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak ve Kayhan Yıldızoğlu'nun isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'de defnedilecek.
90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart'ta düzenlenecek.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, babasının yaşlılık nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Cenazenin pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacağı ve babasının isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'e defnedileceği açıklandı.
62 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak cenaze töreni bilgilerini paylaştı.
Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz, Burhaniye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güner Algöz için Koca Camii'nde düzenlenen törene sanatçı Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Bülent Şakrak ve diğer yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Güner Algöz, Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Güner Algöz (83), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.
Armağan Çağlayan, İnci Taneleri dizisinde 'Azem' karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla belirtti. Çağlayan, teknik bir sorun olduğunu düşündüğünü ve içeriğe itirazının olmadığını sadece kısık bir ses duyduğunu ifade etti.
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