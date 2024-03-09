Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara\'daki pavyonları değerlendirdi

Magazin

Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "İnci Taneleri" dizisini henüz seyretmediğini söylemesi üzerine kendisine dizinin dans bölümü gösterildi.

Dilber karakterinin oyunculuğunu beğenen Ortaylı ömrünün yarısının Ankara'da geçtiğine dikkat çekerek başkentin kültürünü de bildiğine işaret etti.

Kendisine yöneltilen "Ankara'da pavyona hiç gittiniz mi?" sorusu ise Ortaylı şu ifadelerle yanıtladı:

Bana göre Ankara pavyonları iç yakıcı yerlerdir. Civar köylerden, şehirlerden gelen hanımlar kızlar oradadır. Gelenler zaten Ankara'nın kendi zenginleridir. Çok mütevazı hatta çok cimri hayatı olan Ankaralılar pavyonda para yerler. Oranın kendine göre bir şeyi vardır. Bazıları entelektüel bir renk sayarlar. Kaç senedir böyle. Bir sürü deli kız arkadaşlarımız oğlanları kandırır pavyonlara giderler. Gelene kadınlar bunlarla gırgır mı geçiyor ne yapıyor."

GİDİP ORADA DÜNYAYI TANIYORLAR

"Evet, renklidir tabi, insanlar aptal mı renkli olmayan yere insanlar para versin. Gidip orada dünyayı tanıyorlar. Birtakım insanlar orada gidip kadınlı erkekli konuşmayı, eğlenmeyi bilmiyor. Bu çok enteresan. İlk gösterişli tüketim belirli sınıflarda Boğazlardaki (İstanbul) yerlere gitmektir. Ankara'daysa Çankırı Caddesi'dir bu (Pavyonların genellikle çoğunlukta olduğu muhit). Bu böyledir. Meraktan oraya gitmem. Meraktan gidilecek başka çok güzel yerler vardı ondan. Onlar kapandı yazık oldu. Mesela İNTİM diye biliyoruz. Çok hoş bir gece kulübüydü. Batı müziğini sevenler kulübü vardı. Sabaha kadar gidip oturabilecek bir yer. Yani vardı çok hoş yerler."