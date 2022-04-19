Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap! - Son Dakika
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Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!

19.04.2022 08:29
Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!

Cumhurbaşkanının iftar davetine katılan isimler arasında yer alan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Erdoğan'ın kendisine "Anlat bakalım raptiye rap rap" dediğini söyledi. Aydemir daha sonra "Gönlünde yerimiz olması bize şereftir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar yemeğinde buluştu. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan ve Şükriye Tutkun gibi isimler davete akın etti. Ünlü isimlerin katıldığı davette eğlenceli anlar da yaşandı.

"ANLAT BAKALIM RAPTİYE RAP RAP"

İftara katılan rapçi Resul Aydemir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyalog ise herkesi gülümsetti. Sanatçılarla bir araya gelen Erdoğan, tek tek hepsiyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Aydemir ise Cumhurbaşkanı ile arasında geçen eğlenceli sohbeti takipçileriyle paylaştı. Rapçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "'Anlat bakalım Raptiye Rap Rap' demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim" dedi.

Davette rap sanatçısı Resul Aydemir ile sohbet eden Erdoğan'ın tepkisi herkesi güldürdü: Raptiye rap rap
Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!
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