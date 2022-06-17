Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek - Son Dakika
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Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek

17.06.2022 08:49

Şahan Gökbakar'ın artık klasikleşen serisi Recep İvedik'in 7.filminin çekimleri sürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney Plus'ta" dedi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan 'Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınladı. Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.

"KISMETSE SONBAHARDA DISNEY PLUS'TA"

4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, sette çekilen fotoğrafları da "Setten sizin için seçtik. Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney Plus'ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notuyla paylaştı.

RECEP İVEDİK KÖYE YERLEŞİYOR

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar veriyor. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılıyor.

İşte Recep İvedik 7 setinden kareler...

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Recep İvedik 7'den ilk görüntüler geldi! Recep İvedik 7'den ilk görüntüler geldi! İlişki İtirafıyla Gündem Oldu! İlişki İtirafıyla Gündem Oldu!

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Son Dakika Magazin Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek - Son Dakika


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