Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!

Kasım 2021'de Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınına katılan Safiye Telli kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'a 2 evini satıp yedirmiş ve 700 bin lirasından olmuştu.

Cüneyt Demiral sevgili olduğu Safiye'nin evlerini satıp lüks arabalar almış ve lüks mekanlarda yemişti. Cüneyt Demiral canlı yayında ifşa olunca geri adım atmış ve Safiye Telli'nin parasını iade edeceğini söylemişti. Kasım ayındaki yayından parasının bir kısmını alarak ayrılan Safiye Telli, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde bir kez daha Müge Anlı'ya geldi.

BİR KEZ DAHA TUZAĞA DÜŞTÜ

Safiye Telli yayından ayrıldıktan sonra Cüneyt Demiral'in bir kez daha ağına düşmüştü.

Cüneyt ile mesajlaşmaya devam etmiş, bir kez daha tatlı sözlerine kanmış ve elindeki parayı yine kaptırmıştı. Cüneyt, İstanbul'dan kalkıp onu görmeye Ankara'ya gitmiş, Safiye'de ona romantik bir yemek hazırlamıştı. Cüneyt o ziyarette Safiye Telli'yi yalnız bırakmak istediğini söyleyip onu İstanbul'a taşınmaya ikna etmiş.

NAKLİYE İÇİN 20 BİN LAZIM DEDİ, KAYIPLARA KARIŞTI

Cüneyt kendisine aşık olan Safiye'ye "sen eşyalarını hazırla ben de nakliye aracı ayarlayayım. Ama 20 bin lira para lazım" demiş.

Safiye Telli de bu sözlere kanıp hesabından 20 bin lira çekip Cüneyt'e veriyor ve evini toplamaya başlıyor. Cüneyt 'nakliye aracını getireceğim' diyerek evden 20 bin lira ile çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor.

ÜSTELİK NİŞANLIYMIŞ

Safiye Telli'nin ona olan duygularını bir kez daha istismar eden Cüneyt Demiral'ın bir genç kızla nişanlandığı da ortaya çıktı. Üstelik Safiye'nin 20 bin lirasını aldığı günden 2 gün önce instagramından nişan fotoğraflarını paylaşmıştı. Cüneyt Demiral, Safiye'nin nişanlı olduğundan haberdar olduğunu söylerken, Safiye 'Beni instagramında engelledi görmedim' dedi.

"NURİ ALÇO GİBİ KADIN"

Cüneyt Demiral, Safiye'nin 20 bin lirasını aldığı iddiasını reddederken, kadının kendisine takıntılı olduğunu söyledi.

Safiye Telli'ye hitaben "lanet kadın düş yakamdan seni istemiyorum" diyen Cüneyt Demiral, bir adım daha ileri gidip "Nuri Alço gibi kadın peşimi bırakmıyor" dedi. Bu sözü duyan Müge Anlı da dayanamadı ve "Sen de kandırılan saf köylü kızısın o zaman" karşılığını verdi.

Programın sonunda Müge Anlı bu kez Safiye'nin paralarını Cüneyt'ten alamadı. Safiye'nin ailesine seslenip 'Bunu koruma altına alın' dedi.