Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı böyle ti'ye aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı böyle ti'ye aldı

03.02.2023 09:11

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, canlı yayın sırasında tırnaklarını kesen Hakan Bayrakçı'yı tiye aldı. Gökbakar, kendisini konuk gibi gösterdiği videoda hem diş fırçaladı hem de ayak parmaklarının tırnaklarını kesti.

Önceki akşam Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Hakan Bayrakçı, canlı yayında cebinden tırnak makasını çıkararak el tırnaklarını kesti. Canlı yayında olduğunu hatırlayan Bayrakçı hemen makası elinden bıraksa da o anlar sosyal medyada gündem oldu. Bayrakçı'nın canlı yayındaki o hallerine Şahan Gökbakar da sessiz kalamadı.

HEM DİŞ FIRÇALADI HEM TIRNAK KESTİ

Gündeme dair yaptığı gönderme ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, kendisini konuk gibi videoya ekleyerek hem ayak tırnaklarını kesti hem de dişlerini fırçaladı.

Kendine "Akif Orhan Kaypak" adını veren Gökbakar, videoyu 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Canlı yayında kişisel bakım. Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım" notunu ekledi.

Gökbakar'ın paylaşımına Oğuzhan Uğur, Seren Serengil, Fatih Ürek, Yeşim Salkım ve Fatma Toptaş gibi isimlerden kahkaha emojili yorum yağdı.

HAKAN BAYRAKÇI TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, konuk olduğu Tarafsız Bölge programında Dursun Çiçek'in konuştuğu anlarda cebinden çıkardığı makasla tırnaklarını keserken görüntülendi. Bayrakçı'nın yayın sırasında yaptığı hareket özellikle sosyal medyada büyük tepki çekince sessizliğini bozdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda özür dileyen Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
  • cengiz: SANA MI KALDI ELEŞTİRMEK ŞAHAN BEY FİLMLERİN DURUMU BELLİ İŞİNİZE GELMEYENİ ELEŞTİRİYORSUNUZ İNSANLAR DER Kİ BİR AYNAYA BAK Cevap Yaz 11 21 Yayından Kaldır
  • Sadoca Sadoca: Evet Hakan Bayrakçı nın yaptığı hiç hoş değil doğru değil fakat hakan bayrakçı yı eleştirecek en son kişi Şahan Gökbakardır filimlerinde osurmalarına tıksırmalarına Her filimlerinde bel altı konuşmalarını çokmu ahlaki , seni izleyen çocuklara verdiğin bilinç altı etki kötü örnek olmana ne demeli Cevap Yaz 24 43 Yayından Kaldır
500
Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı tiye aldı Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı tiye aldı Ünlü anketçi canlı yayında tırnaklarını kesti, tepkilere böyle cevap verdi Ünlü anketçi canlı yayında tırnaklarını kesti, tepkilere böyle cevap verdi

Şahan Gökbakar, Hakan Bayrakçı, Akif, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı böyle ti'ye aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrol olduğu Adım Farah dizisinden ilk fragman geldi
09:59 Son Dakika: Enflasyon ocak ayında yüzde 6,65, yıllık bazda ise yüzde 57,68 oldu
09:13 155 metrelik ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi
09:27 ABD'li 27 senatörden Türkiye'ye yaptırım çağrısı! Başkan Biden'a mektup yazdılar
09:23 Aile dizisinden 2.fragman geldi! 14 Şubat'ta televizyon başına geçin
09:21 ABD'li 27 senatörden skandal Türkiye çağrısı! Başkan Biden'a mektup gönderdiler
09:17 Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
09:13 İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi
09:12 Görevinden istifa eden Paçacı'ya CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan telefon: İstifanı ben talep etmedim
09:11 Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 10:19:46. #1.12#
SON DAKİKA: Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı böyle ti'ye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement