Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı böyle ti'ye aldı

Önceki akşam Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Hakan Bayrakçı, canlı yayında cebinden tırnak makasını çıkararak el tırnaklarını kesti. Canlı yayında olduğunu hatırlayan Bayrakçı hemen makası elinden bıraksa da o anlar sosyal medyada gündem oldu. Bayrakçı'nın canlı yayındaki o hallerine Şahan Gökbakar da sessiz kalamadı.

HEM DİŞ FIRÇALADI HEM TIRNAK KESTİ

Gündeme dair yaptığı gönderme ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, kendisini konuk gibi videoya ekleyerek hem ayak tırnaklarını kesti hem de dişlerini fırçaladı.

Kendine "Akif Orhan Kaypak" adını veren Gökbakar, videoyu 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Canlı yayında kişisel bakım. Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım" notunu ekledi.

Gökbakar'ın paylaşımına Oğuzhan Uğur, Seren Serengil, Fatih Ürek, Yeşim Salkım ve Fatma Toptaş gibi isimlerden kahkaha emojili yorum yağdı.

HAKAN BAYRAKÇI TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, konuk olduğu Tarafsız Bölge programında Dursun Çiçek'in konuştuğu anlarda cebinden çıkardığı makasla tırnaklarını keserken görüntülendi. Bayrakçı'nın yayın sırasında yaptığı hareket özellikle sosyal medyada büyük tepki çekince sessizliğini bozdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda özür dileyen Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum" ifadelerini kullandı.