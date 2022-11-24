Sinan Akçıl konserinde ilginç görüntü! Mesir macunu yağdırdılar - Son Dakika
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Sinan Akçıl konserinde ilginç görüntü! Mesir macunu yağdırdılar

25.11.2022 10:25

Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında binlerce üniversite öğrencisiyle bir araya gelerek sahneye çıkan Sinan Akçıl, konserin ilerleyen dakikalarında yorularak, "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum, resmen enerjim kalmadı" ifadesini kullandı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de sahneye onlarca mesir macunu fırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığ'nın 'Gsb Hep Yanında' projesi kapsamında üçüncü kez sahneye çıkan Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen konserde binlerce üniversiteliye eğlenceli dakikalar yaşattı. Şehir buluşmaları kapsamında bir gün önce şehre gelen ve öğrenciler ile vakit geçiren Akçıl, gençlik merkezinde öğrenciler ile stüdyoya girip şarkı söyledi.

SAHNEYE MESİR MACUNU ATTILAR

Hava muhalefeti dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen konserde binlerce öğrenci sınav stresini bir yana bırakıp Akçıl, ile doyasıya eğlendiler. Konserin ilerleyen dakikalarında, "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum, resmen enerjim kalmadı" diyen Sinan Akçıl'a Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerİ mesir macunu ile cevap verdiler ve sahneyi adeta macun yağmuruna tuttular. Gelen macunlardan birini yiyen Akçıl, "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son. Artık sahneye yöresel ürünler atın" diyerek konserine devam etti.

Sinan Akçıl'ın konserinde ilginç anlar! Öğrenciler 'Yoruldum' diyen şarkıcıya mesir macunu attılar

"OKUL ZAMANIMIN ÇOĞUNU MÜZİK ODASINDA GEÇİRDİM"

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl "Çok güzel bir konserdi yine öğrenciler ile bir araya geldik onlarla vakit geçirdik onlarla birlikte olmak hoşuma gidiyor" dedi. Kendi üniversite yıllarından da bahseden Akçıl "Okulda zamanımın çoğunu müzik odasında geçirirdim. Düşünüyorum da o zamanlar Michael Jackson'ın bir anda içeriye girip dans ederek beni alıp götürmesi hoşuma giderdi" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın konserinde ilginç anlar! Öğrenciler 'Yoruldum' diyen şarkıcıya mesir macunu attılar

"GÜNSELİ KATO BENCE KENDİSİ KADIN DEĞİL"

Son günlerin polemiği haline gelen Günseli Kato'nun "Bir kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" sözleri hatırlatılması üzerine "Olabilir mi öyle bir şey bence onu söyleyen kendisi kadın değil ki kadınların bu söylediklerini ne kadar üzüleceğini tahmin edememiş. Kadın çocuğu olsa da olmasa da annelik iç güdüsü vardır içinde bir çocuğu evlat edinerek de ona annelik yapabilir' diyerek tepkisini gösterdi.

Sinan Akçıl'ın konserinde ilginç anlar! Öğrenciler 'Yoruldum' diyen şarkıcıya mesir macunu attılar
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Sinan Akçıl konserinde ilginç görüntü! Mesir macunu yağdırdılar - Son Dakika

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