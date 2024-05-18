Şarkıcı Devran İskender için acil kan ihtiyacı çağrısı

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DurakMedya'da yer alan habere geçtiğimiz haftalarda lösemi hastalığına yakalandığını duyuran şarkıcı için sanatçı dostları tarafından acil kan ihtiyacı paylaşımı geldi. Şarkıcı için "Çok acil Devran İskender için B-Rh + kana ihtiyaç vardır. 72 saat alkol tüketmemiş, diyabet hastası olmayan,1 yıl içinde ameliyat olmamış, diş tedavisi olmamış, dövme yaptırmamış 18-59 yaşında herkesin 0532 441 05 53 numara ile iletişime geçmeniz bağış noktanız Kartal Kızılay" çağrısında bulunuldu.

NE DEMİŞTİ

Hastalığı nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kalan 45 yaşındaki şarkıcı sağlık durumuyla ilgili "Ciddi bir rahatsızlıkla uğraşmaktayım. Dualarınıza ihtiyacım var. Bir süre çok sevdiğim sahnelere de ara vermek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

DEVRAN İSKENDER KİMDİR?

Devran İskender 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda 3 yıl görev aldı. 1998 yılında İTÜ Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanan Devran İskender, değerli hocalar eşliğinde eğitim hayatını sürdürüp 2002 yılında mezun oldu. Askerliğini Ankara'da Armoni Mızıkası moral ekibinde Türk Halk Müziği solisti olarak yapan Devran İskender, 2006 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sahne çalışmaları yapan Devran İskender, sanat hayatına ilk albümü olan "mesele" ile devam etmektedir. Son albümünü 2014 yılında "İmza" ile atmıştır. 2018 yılında Zekiye Güçlü ile nikah masasına oturdu