Serdar Ortaç Yeni Bir Aşkın Kapılarını Açtı! - Son Dakika
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Serdar Ortaç Yeni Bir Aşkın Kapılarını Açtı!

21.07.2022 21:00
Serdar Ortaç Yeni Bir Aşkın Kapılarını Açtı!

Popile isimli kişiye özel video platformunda sevenleri için video çeken ve görüntülü görüşme yapan Serdar Ortaç, 2 gencin sevgili olmasına vesile oldu.

Bir senedir açılamadığı platonik aşkına sürpriz olarak Serdar Ortaç'tan görüntülü görüşme alan genç, sevdiği kadın görüşmeye katılmadan Serdar Ortaç'a 1 senedir aşık olduğunu ve açılamadığını anlattı. Genç kadının görüntülü görüşmeye katılmasıyla başarılı sanatçı duruma el koydu. Gençlere aşkın güzelliğinden söz edip sevgiyi bulunca kaçırmamaları gerektiğini söyleyen Serdar Ortaç, görüntülü görüşme sırasında gençleri sevgili olmaya ikna etti. Ortaç, "Aşktan yana her ne kadar yüzüm gülmese de başkalarına vesile olabiliyor muşum demek" diyerek gülümsedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç Yeni Bir Aşkın Kapılarını Açtı! - Son Dakika

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