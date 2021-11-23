Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve sonrasında tartıştığı insanlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

"AVUKAT PARASINI ÖDEMEK İÇİN ESKORTLUK YAPACAĞIM"

Hapis istemiyle yargılanan Aygün Aydın, dün sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" dedi.

"YAPACAĞI İŞİN KILIFINI HAZIRLIYOR"

Aygün Aydın'ın bu sözlerine daha önce de sık sık polemik yaşadığı Seren Serengil'den cevap gecikmedi. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Aydın'ın sözleri üzerine konuşan Serengil, Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. 'Mecbur kaldım' diyecek, kılıfını hazırlıyor. Yarın öbür duyulduğunda da 'çaresiz kaldım' diyecek. Şimdi en azından duyurmuş oldu. Belki de yapıyor olduğun şeyi duyurdu" ifadelerini kullandı.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bir dönem, iş adamı Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylarla tanınan oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türk Milletine yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gönderilen çok sayıda ihbarda şüpheli Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun söylendiği anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Aygün Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AYGÜN AYDIN: BENİ HAPSE ATARSANIZ İNTİHAR EDECEĞİM

Hakkındaki hapis isteminin ardından Instagram hesabından yardım çağrısında bulunan Aygün Aydın ise şu ifadeleri kullandı: "Vekaletname verdiğim 3 avukat tarafından dolandırıldım. 3 kere hapse girdim. Yapılan karalama haberler yüzünden iş yapamıyor ve para kazanamıyorum. Elimde olan bir çok şeyi yok pahasına sattım. Param yok, avukatım yok, ailem yok. Magazin programında bana atılan eskort iftirasına ve kışkırtmalara karşı söylediklerimi çarpıtıp beni 2 yıl hapse atmak istiyorlar. Ben bunları gerçekten Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim magazin camiasına söyledi.

Süreç için avukata ihtiyacım var. Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iti değilim. Yardım ve desteğe ihtiyacım var. Daha önce ilk hapse girdiğimde psikolojik olarak kendimi bir süre toparlayamadım ve intihar etmeye çalıştım. Eğer beni tekrardan hapse atma kararı çıkarırsanız bu sefer bunu geri dönülmez bir şekilde yeniden yapacağım. Kendimi savunmasız, kimsesiz ve çaresiz hissediyorum. Sesimi duyun ve bana yardım edin."