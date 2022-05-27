'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu 2 kişiyi vurdu

27.05.2022 11:19

Adana'da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan bir kadın ve erkeği "Sıfır Bir" dizisinde rol alan Mahmut Ç.'nin vurduğu iddia edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fenomen internet dizisi Adana Sıfır Bir'in oyuncusu Mahmut Ç. 2 kişiyi sokak ortasında vurdu. Gözaltına alınan genç oyuncu emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

"AĞABEYİME NAMUSSUZLUK YAPTIĞI İÇİN VURDUM"

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde 25 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kadın ve erkeği Mahmut Ç. isimli bir şahsın vurduğunu belirledi. Polis şahsı Seyhan ilçesinde yaptığı baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mahmut Ç.'nin ifadesinde, "Ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum" dediği öğrenildi.

2 kişiyi sokak ortasında vuran 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu çıktı

DİZİDEKİ SAHNE GERÇEK OLDU

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Mahmut Ç., adliyeye sevk edildi. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Dizideki sahne gerçek oldu! Sıfır Bir dizisinin oyuncusu sokak ortasında adam vurdu

Bu arada Mahmut Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan "Sıfır Bir" dizinde oynadığı öğrenildi. Mahmut Ç.'nin dizide de birkaç kişiyi vurduğu için polis tarafından yakalanıp adli tıpa getirildiği, bu sırada da konuştuğu sahnelerin olduğu belirlendi.

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Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu saldırgan tutuklandı Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu saldırgan tutuklandı
Kaynak: İHA

Sıfır Bir, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu 2 kişiyi vurdu - Son Dakika


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