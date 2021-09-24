Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

860 binin üzerinde takipçisiyle sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Arzu Sabancı, stil konusundaki liderliğini sürdürüyor. Farklı markalara giyim koleksiyonları hazırlayan Sabancı, bu kez English Home için sofra takımı tasarladı.

Markanın sonbahar koleksiyonu için iki farklı sofra serisi hazırlayan cemiyetin ünlü ismi, tasarımlarının tanıtımını önceki akşam Soho House'un içindeki Cecconi's Restoran'da verdiği davetle yaptı.

BENİM İŞBİRLİKLERİM UZUN SOLUKLU OLUYOR

Tebrik etmek için aradığım Arzu Sabancı, 1.5 yıldır koleksiyon üzerinde çalıştıklarını söyleyerek şunları anlattı:

"Beni yakından tanıyanlar, ev ve masa dekorasyonuna merakımı bilir. Aslında giyim, ev, masa düzeni; hepsi yaşamın bir parçası olduğu için birbirinden ayıramazsınız. Benim yaptığım tüm marka işbirlikleri uzun soluklu oluyor, beğenilirse tabii devam edecek."

Tasarım yarışmasında koçluk yaptı

Gaziantep, kumaş tasarımında dünyanın marka şehirlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda düzenlenen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"nda son viraja girildi.

222 kişi arasından ilk 20'ye giren yarışmacılar tasarımlarını jüri üyelerine sundu. Yapılan değerlendirmede yarışmanın ilk 10 finalisti belli oldu. 10 finalistin kumaşları, Dilek Hanif tarafından kıyafete dönüştürülerek bir koleksiyon haline getirilecek.

Golf camiası Bodrum'da buluştu

6'ncı yılını kutlayan TAV Passport Bodrum Golf Cup, başarılı bir organizasyonla sona erdi.

İş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren turnuvada Asuman-Sani Şener, Serra Tokar ve Ayfer Toprak da yer aldı.

Bodrum Golf Kulübü'nde 18-19 Eylül tarihlerinde oynanan turnuvanın gross birinciliğini Bodrum Golf Kulübü Kaptanı İsmail Erdoğan kazandı. Erdoğan'a havalimanlarında ayrıcalığın ve konforun kartı TAV Passport Kart hediye edildi.

İsmail Erdoğan'a ödülünü TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. CEO'su Güçlü Batkın takdim etti.

Sezonu Ozan Doğulu'yla açtı

Boğaz'ın yeni mekanlarından Sorriso Kuruçeşme, Ozan Doğulu ve orkestrasının eğlenceli performansıyla yeni sezona "merhaba" dedi. " New York'lu İtalyan" konseptini benimseyen mekan, Doğulu'nun hit şarkılarıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Boğaz'a karşı muhteşem bir atmosferde gerçekleşen geceye; iş, sanat ve cemiyet hayatından Oktay Kaynarca, Gül Gölge, Ozan Ekşi, Merve-Volkan Seven, Aysun Nuhoğlu, Arte Tahir ve Sabi Totah gibi ünlü isimler katıldı. Sorriso Kuruçeşme, önümüzdeki günlerde Defne Samyeli, Yol Project gibi birçok ünlü ismi sahnesinde ağırlamaya devam edecek.