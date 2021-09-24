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Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası - Son Dakika

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

24.09.2021 10:12
Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası, System.String[]

860 binin üzerinde takipçisiyle sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Arzu Sabancı, stil konusundaki liderliğini sürdürüyor.

860 binin üzerinde takipçisiyle sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Arzu Sabancı, stil konusundaki liderliğini sürdürüyor. Farklı markalara giyim koleksiyonları hazırlayan Sabancı, bu kez English Home için sofra takımı tasarladı.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

Markanın sonbahar koleksiyonu için iki farklı sofra serisi hazırlayan cemiyetin ünlü ismi, tasarımlarının tanıtımını önceki akşam Soho House'un içindeki Cecconi's Restoran'da verdiği davetle yaptı.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

BENİM İŞBİRLİKLERİM UZUN SOLUKLU OLUYOR

Tebrik etmek için aradığım Arzu Sabancı, 1.5 yıldır koleksiyon üzerinde çalıştıklarını söyleyerek şunları anlattı:

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

"Beni yakından tanıyanlar, ev ve masa dekorasyonuna merakımı bilir. Aslında giyim, ev, masa düzeni; hepsi yaşamın bir parçası olduğu için birbirinden ayıramazsınız. Benim yaptığım tüm marka işbirlikleri uzun soluklu oluyor, beğenilirse tabii devam edecek."

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

Tasarım yarışmasında koçluk yaptı

Gaziantep, kumaş tasarımında dünyanın marka şehirlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda düzenlenen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"nda son viraja girildi.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

222 kişi arasından ilk 20'ye giren yarışmacılar tasarımlarını jüri üyelerine sundu. Yapılan değerlendirmede yarışmanın ilk 10 finalisti belli oldu. 10 finalistin kumaşları, Dilek Hanif tarafından kıyafete dönüştürülerek bir koleksiyon haline getirilecek.

Golf camiası Bodrum'da buluştu

6'ncı yılını kutlayan TAV Passport Bodrum Golf Cup, başarılı bir organizasyonla sona erdi.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

İş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren turnuvada Asuman-Sani Şener, Serra Tokar ve Ayfer Toprak da yer aldı.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

Bodrum Golf Kulübü'nde 18-19 Eylül tarihlerinde oynanan turnuvanın gross birinciliğini Bodrum Golf Kulübü Kaptanı İsmail Erdoğan kazandı. Erdoğan'a havalimanlarında ayrıcalığın ve konforun kartı TAV Passport Kart hediye edildi.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

İsmail Erdoğan'a ödülünü TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. CEO'su Güçlü Batkın takdim etti.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

Sezonu Ozan Doğulu'yla açtı

Boğaz'ın yeni mekanlarından Sorriso Kuruçeşme, Ozan Doğulu ve orkestrasının eğlenceli performansıyla yeni sezona "merhaba" dedi. " New York'lu İtalyan" konseptini benimseyen mekan, Doğulu'nun hit şarkılarıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

Boğaz'a karşı muhteşem bir atmosferde gerçekleşen geceye; iş, sanat ve cemiyet hayatından Oktay Kaynarca, Gül Gölge, Ozan Ekşi, Merve-Volkan Seven, Aysun Nuhoğlu, Arte Tahir ve Sabi Totah gibi ünlü isimler katıldı. Sorriso Kuruçeşme, önümüzdeki günlerde Defne Samyeli, Yol Project gibi birçok ünlü ismi sahnesinde ağırlamaya devam edecek.

Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası
Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası

English Home, Soho House, Sonbahar, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sofralarda 'Arzu Sabancı' imzası - Son Dakika
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