Oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında yaşamını yitirdi

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Geçen perşembe beynine pıhtı atan Pakize Suda'nın tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği öğrenildi.

ACI HABERİ YEĞENİ DUYURDU

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" dedi.

SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Uzun süreden bu yana çeşitli hastalıklarla mücadele eden Pakize Suda'nın son görüntüsü de gündem olmuştu.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğdu. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında "Ege Güzeli" seçildi. Pek çok gazetede köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği bulunuyor.