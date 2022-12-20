Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle sahne alan Hadise, kalça dansı yaptı - Son Dakika
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Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle sahne alan Hadise, kalça dansı yaptı

20.12.2022 09:10

Şarkıcı Hadise, önceki akşam Ankara'da verdiği konserde siyah mini elbisesiyle kalça dansı yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, paylaşımına "2023'e adım atıyorum" notunu düştü.

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Reza Zarrab'la konuşmaları ifşa olan Hadise, bu sefer de konserlerindeki danslarıyla adından söz ettirdi. Önceki akşam siyah mini elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, kalça dansı yaptığı anları paylaştı.

"2023'E ADIM ATIYORUM"

Kasım ayının başında yırtmaç detaylı süper mini elbisesiyle Ankara'da sahne alan Hadise, sevilen şarkılarının yanı sıra bir de kalça dansı yaptı. Konserden günler sonra 14,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dans videosunu yayınlayan şarkıcı, "2023'e adım atıyorum" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Hadise, kalça dansı yaparken kendinden geçti
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Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle sahne alan Hadise, kalça dansı yaptı - Son Dakika


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