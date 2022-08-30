Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi - Son Dakika
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Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi

30.08.2022 09:30
Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi

Uraz Kaygılaroğlu magazin gündemine girmeyi başardı. Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği eteği giyinerek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Pis Yedili dizisiyle tanınan ve yer aldığı her dizide başarılı performansıyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra Disney Plus ile anlaştı ve "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner oldu.

SON PAYLAŞIMI BOMBA

Yoğun bir iş temposu olan oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Bodrum tatilinde slip mayo ile uzunca bir süre konuşulan ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu etekle poz verdi, sosyal medya yıkıldı

ETEKLE POZ VERDİ

İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu etekle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu etekle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
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Uraz Kaygılaroğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi - Son Dakika


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