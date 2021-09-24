"Sopranolar Gecesi" sahnelendi

Küresel salgın kuralları gözetilerek gerçekleştirilen konser, 1 bölüm olarak sunuldu ve seyirciden büyük alkış topladı. - SAMSUN

Diego Moccia'nın piyanist olarak yer aldığı "Sopranolar Gecesi" konserinde koro sanatçıları Elif Demir , Sezgi Elhüseyni, Eda Bingöl Gürkan ve Betül Uzunuğlu şarkıları seslendirdi.

"Sopranolar Gecesi"nde Wolfgang Amadeus Mozart , Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti , Vincenzo Bellini , Ruggero Leoncavallo, Giulio Caccini gibi opera dünyasının en değerli bestecilerinin ünlü operalarından bölümler seslendirildi.

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