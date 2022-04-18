Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. Pek çok ünlü ismin bir araya geldiği geceye Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da katıldı.

"KEŞKE BABAM OLSA"

Twitter hesabından Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim" ifadelerini kullandı.

BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasını tanıdığını düşünen Şükriye Tutkun iftardaki anısını şu sözlerle dile getirdi: "Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı Şöför Müslüm'ün kızıyım ben hatırlar mısınız? Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep. Sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan"