Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa - Son Dakika
Üye Girişi

Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa

18.04.2022 12:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar yemeğine birçok isim katıldı. Katılanlar arasında yer alan sanatçı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından, "Keşke babam olsa" diyerek Erdoğan'ın programdaki tavrından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. Pek çok ünlü ismin bir araya geldiği geceye Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da katıldı.

"KEŞKE BABAM OLSA"

Twitter hesabından Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iftardaki tavrı nedeniyle duygulanan Şükriye Tutkun kendini tutamadı: Keşke babam olsa

BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasını tanıdığını düşünen Şükriye Tutkun iftardaki anısını şu sözlerle dile getirdi: "Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı Şöför Müslüm'ün kızıyım ben hatırlar mısınız? Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep. Sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan"

Erdoğan'ın iftardaki tavrı nedeniyle duygulanan Şükriye Tutkun kendini tutamadı: Keşke babam olsa
Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa
YORUMLAR
500
Hakan Ural eleştirilere 'Sevmek suç mu' notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın? Hakan Ural eleştirilere 'Sevmek suç mu' notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Şükriye Tutkun, İftar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası açıklama: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'ye başvuracak
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:44:01. #1.11#
SON DAKİKA: Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement