Süpermodel Bar Rafaeli doğum gününde frikik verdi

Pazar günü 38 yaşına giren ve bir zamanlar 'dünyanın en seksi kadını' olarak adlandırılan Rafaeli, neşesini gizleyemedi. Rafaeli, Instagram üzerinden 3.7 milyon takipçisine doğum günü partisindenözel görüntüler paylaştı.

İbranice yazdığı bir gönderide şunları söyledi: "Kocamın dediği gibi, her gününü doğum günün gibi kutla. Ben de doğduğum gün hayatı kutluyorum. Her güne teşekkürler."

Üç çocuk annesi Rafaeli'nin dans ederken giydiği etek, bir noktada neredeyse aşağı düşerek bacaklarını ve daha fazlasını gösterdi. Daha sonra paylaşılan bir başka fotoğrafta, giydiği dantelli tanga iç çamaşırıeteğinin üzerinden göründü. 2009 Sports Illustrated dergisi kapak yüzü olan Rafaeli, bu iddialı görüntüyü siyah bir crop top ve siyah topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Hayranları, Rafaeli'yi 40'larına doğru ilerlerken "yaşlanmaz" olarak nitelendirirken, bazıları onu dünyanın "en güzel" kadını olarak adlandırdı.

Bazı takipçileri ise Rafaeli'nin kıyafet seçimini eleştirdi ve giysilerini "ucuz" olarak nitelendirdi. Bir takipçi, "Tanganın ne işe yaradığını anlamadım, ucuz bir görünüm dışında ne katabilir ki?" diye yazdı. Bir başkası da, "Şimdiye kadar seni destekledim, bu ucuz performans sana yakışmıyor. İşinle alakalı bir iç çamaşırı modellemesi yapıyorsan, bu başka. Ancak bu tarz bir kıyafeti parti için giymen sana yakışmıyor, yazık." yorumunu yaptı.