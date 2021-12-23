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Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum - Son Dakika

Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum

23.12.2021 12:22

Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan Ajda Pekkan plaketini alırken gözyaşlarını tutamadı. Süperstar, plaketini aldıktan sonra artık normal bir hayat yaşamak istediğini, halkın için katılıp çarşı-pazar gezmek istediğini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın 25. Yıl kutlama konserinde Süperstar Ajda Pekkan'a "Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verildi. Ajda Pekkan'a bu unvanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, değerli taşlarla süslenmiş Bodrum'un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi. Takdim sırasında Süper Star duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

"BODRUM BENİM İÇİN SONSUZ BİR AŞK HİKAYESİ"

"Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verilen Pekkan ise, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her zaman olduğu gibi şık giyim tarzıyla göz kamaştıran Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum'un Kültür ve Sanat Elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu, bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili başkanımız Ahmet Aras'tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan 75 yaşındaki Süperstar gözyaşlarını tutamadı: Artık

"BODRUM AŞKIM ZEKİ MÜREN SAYESİNDE BAŞLADI"

Sözlerine Zeki Müren'i anarak devam eden Pekkan, "Bodrum'un ışığı sönmeyen değerlim, sanat güneşimiz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı diyebilirim. O Bodrum'un hiç sönmeyen sanat güneşi olarak kalbimde, kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyorum" açıklamalarında bulundu.

Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan 75 yaşındaki Süperstar gözyaşlarını tutamadı: Artık

"ÇOK ÖZEL BİR YERDE MUHAFAZA EDECEĞİM"

Sanat ve Kültür elçisi olarak takdim edilen Sanat ve Kültür Nişanı mavi değerli taşlarla mücevher ustaları tarafından yapılan Süperstar, "Çok beğendim, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Evimde çok özel bir yerde muhafaza edeceğim. Bu özel görev için Bodrumluların nezaketlerini fazlasıyla ortaya koydukları değerli bir tasarım olduğunu düşünüyorum ama inanın bu görevin kalbimdeki değeri paha biçilmez" dedi.

Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan 75 yaşındaki Süperstar gözyaşlarını tutamadı: Artık

"ARTIK HALKIMLA BERABER OLMAK İSTİYORUM"

Hayatını sahnelere adayan Pekkan, şöyle devam etti: "Bodrum halkıyla beraber de olmak istiyorum. Çünkü ben biraz sokağa çıkma özürlü bir insanım, soyut yaşamayı seviyorum ve sahnede yaşamayı prensip edindiğim için... Şimdiden sonra birazcık daha halkımla beraber olmayı düşünüyorum, onlarla sohbet etmek istiyorum.


Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan 75 yaşındaki Süperstar gözyaşlarını tutamadı: Artık

SAHNEDE DEVLEŞTİ

Geceye Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı olan Ahmet Aras ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, sanatçılar, iş insanları ve turizmciler katıldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Pekkan söylediği şarkılarla herkesi kendine hayran bıraktı.

Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan 75 yaşındaki Süperstar gözyaşlarını tutamadı: Artık
Süperstar Ajda Pekkan'dan normal hayat özlemi: Pazara gitmek istiyorum

Ajda Pekkan, Zeki Müren, Ahmet Aras, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Süperstar Ajda Pekkan'dan 'normal hayat' özlemi: Pazara gitmek istiyorum - Son Dakika Magazin


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