Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika
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Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Hakkında Flaş İddia!

03.08.2022 13:02
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Hakkında Flaş İddia!

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile aşk yaşıyor. Bölükbaşı ve Girişken hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Arif Hür, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanabileceğini öne sürdü.

Arif Hür yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Nisa ve Ogeday'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Ogeday Girişken'in, Nisa Bölükbaşı'nın ailesiyle tanıştığını öğrendim. Bölükbaşı'nın ailesi Ogeday'ı çok sevmiş.

Ogeday'ın, bu yıl içerisinde Nisa'yı ailesinden isteyeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanması sürpriz olmaz..."

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 'da yarıştı. Girişken, Surivor 2017'yi şampiyon olarak tamamladı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de yarışarak hayran kitlesini genişletti.

Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de ise şampiyon oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika

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