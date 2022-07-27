Sürpriz Ayrılık! Böyle Duyuruldu

2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

PROJEDEN AYRILDI

Nisa Bölükbaşı ile mutlu beraberliği olan Ogeday Girişken, 'O Kız' adlı projeye son anda veda etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kısa süre öncesine kadar İzmir'de rolüne hazırlanan Ogeday Girişken yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrıldı.

KENDİSİNİ HAZIR HİSSETMEDİ

Ogeday Girişken'in bu kararı alma nedeninin çok zorlu geçen Survivor sonrası kendisini dizi için yeterince hazır hissetmemesi olduğu öğrenildi. Girişken projeye ve kendi kariyerine zarar vermemek için yapım şirketi Focus Film'le konuşarak ekipten ayrıldı.

Girişken, daha önce "Savaşçı", "Sihirli Annem", Alparslan Büyük Selçuklu" ve "Şöhretler Okulu" projelerinde oynamıştı.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 'da yarıştı. Girişken, Surivor 2017'yi şampiyon olarak tamamladı.