Merve Aydın'dan Çarpıcı Survivor All Star İtirafı!

Muhabirlerle sohbet eden Merve Aydın, "Daha iyiyim, toparlıyorum. 6 ayda düzeliyorsun ama ben daha erken yürüdüm. En azından çocuğumun peşinden koşabiliyorum. Psikolojik anlamda çok zor geçti. Ada için büyük emekler verdim ve sakatlanarak ayrılmak durumunda kaldım. Öyle olmasaydı durumlar daha farklı olabilirdi. Nasip böyleymiş" dedi.

"HER ŞEY KISMET"

"Sakatlığınız olmasaydı belki de şampiyon olurdunuz?" çıkışına Aydın "Evet, olabilirdim. Her şey kısmet" diye cevap verdi.

"HALKIMIZIN SEÇİMİ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Nisa Bölükbaşı'nın, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmasıyla ilgili konuşan Aydın, "Bir kadın kazandı. O da herkes gibi mücadele verdi. Halkımızın seçimi, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Nisa Bölükbaşı şampiyonluğu hak etti mi?" sorusuna ise, "Sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın" diyerek kaçamak cevap verdi.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ( Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasının da sahibi oldu.

Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya-Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3: 24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2: 00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibi oldu.

2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

2014 Mart'ında Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu.

21 Ağustos 2019'da 'MERVE AYDIN SPOR OKULU' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açtı.