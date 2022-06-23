Survivor All Star'da gergin dakikalar! Nagihan ile Hikmet'in kavgası son bölüme damga vurdu - Son Dakika
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Survivor All Star'da gergin dakikalar! Nagihan ile Hikmet'in kavgası son bölüme damga vurdu

23.06.2022 09:36

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümüne yarışmacılar Hikmet ile Nagihan arasında yaşanan tartışma damga vurdu. 4-0 yenilen Nagihan, Hikmet'in "Hak edene hak ettiğini vereceksin" sözü sonrası çılgına dönerek "Zavallısın sen! Anca yalakalık yaparsın aldığın sayıyla! Sana hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Haziran ayının sonunda final yapacak olan Survivor All Star'da tansiyon yükseldi. Bireysel oyunların oynadığı yarışmada Nagihan, Hikmet'e 4-0 yenildi. Son sayısını alan Hikmet'in Hak edene hak ettiğini vereceksin. Yeter mi yetmez. Al işte 4-0" demesi ortalığı gerdi.

"ALDIĞIN SAYIYLA YALAKALIK YAPARSIN"

Hikmet'in oyun sonrası sevincine sinirlenen Nagihan, "Anca kadına yenilince sevinirsin zaten. Kadına gücün yeter senin, zavallı. Ben yapamadım, sen almadın. Benim yeteneksizliğim. Bir de aldığı sayıyla övünüyor. Zavallısın sen. Anca yalakalık yaparsın aldığın sayıyla" dedi.

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NAGİHAN, HİKMET'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Hikmet de Nagihan'ın sözlerine "Hiç olmazsa kötü hareket yapmıyorum. Ben peşrevimi çekiyorum, selamımı yolluyorum. Kadına yakışır şekilde yarışmadın, hareket çektin bana" diyerek karşılık verdi. Tansiyonun iyice yükseldiği anlarda Nagihan, sinirle yerinden kalkarak Hikmet'in üzerine yürüdü.

Survivor All Star'da ortalık karıştı! Nagihan ve Hikmet birbirine girdi

"YAZIKLAR OLSUN, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Hikmet'in sözüyle iyice sinirlenen Nagihan ise şu sözlerle ateş püskürdü: "Kadını geç artık ne kadını? Nasıl kadına yakışır gibi yarış diyorsun? Ben ne yapıyorum burada, nasıl yarışacağım? Sana ne oğlum sana ne. Sen de adam gibi sevineceksin. Hadi, yallah. Potalarda görüşeceğiz. Yanımda tir tir titreyeceksin. Uğraşmadın adam kalmadı, sıra bana geldi. Atletizm camiasında beraber ekmek yedik, sana yazıklar olsun. Beni şampiyonluktan edebilmek için bel atı vuruyorsun. Ben sana hiçbir şey yapmadan sen beni gelip doping üzerinden vurdu. Ağalarına, paşalarına selam yolluyorsun bana yenilince. Sana hakkımı helal etmiyorum. Seninle ismimin aynı yerde anılmasından da tiksiniyorum."

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da gergin dakikalar! Nagihan ile Hikmet'in kavgası son bölüme damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da gergin dakikalar! Nagihan ile Hikmet'in kavgası son bölüme damga vurdu - Son Dakika
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