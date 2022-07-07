Survivor All Star Sonrası Çarpıcı İtiraf Geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor All Star Sonrası Çarpıcı İtiraf Geldi!

07.07.2022 13:00
Survivor All Star Sonrası Çarpıcı İtiraf Geldi!

Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan Survivor 2022 All Star sona erdi. Adem Kılıçcı ile finale kalan ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik, yarışmanın ortalarına doğru samimi arkadaşlıklarıyla herkesi şaşırtmıştı. Keklik'ten şampiyon olan Nisa Bölükbaşı hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi.

Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.

Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını kızdırdı.

EVRİM KEKLİK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Survivor'da Nisa'yı desteklediğini ve onun şampiyon olmasını istediğini söyleyen Evrim Keklik, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bir takipçisinden gelen, "Nisa ile aranız nasıl düzeldi?" sorusuna Keklik, "Birbirimizi tanımaya inandık, birbirimize güvendik çünkü orada bizden başkası bize yardım edemezdi. İyi ki de böyle oldu" yanıtını verdi.

"NİSA NEDEN ŞAMPİYON OLMAYI HAK ETMESİN?"

Bir diğer takipçisinden gelen, "Nisa haketti mi şampiyon olmayı?" sorusuna ise Keklik, "Neden hak etmesin? Neye göre kime göre?" yanıtını verdi.

<a class='keyword-sd' href='/survivor-all-star/' title='Survivor All Star'>Survivor All Star</a> Sonrası Çarpıcı İtiraf Geldi!

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor Evrim Keklik nerelidir, mesleği nedir, hangi Voleybol Takımında Oynamıştır; Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik, Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer almıştır.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Keklik, son olarak Survivor All Star 2022'da mücadelede etmiştir.

YORUMLAR
500
Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım 07 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı 07 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: Snob Magazin

Nisa Bölükbaşı, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star Sonrası Çarpıcı İtiraf Geldi! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 14:05:58. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor All Star Sonrası Çarpıcı İtiraf Geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement