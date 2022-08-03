Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!

2017 yılında düzenlenen Survivor yarışmasında şampiyon olan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Arif Hür, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanabileceğini öne sürdü.

"AŞKLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

Arif Hür yazısında şu ifadelere yer verdi: "Nisa ve Ogeday'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Ogeday Girişken'in Nisa Bölükbaşı'nın ailesiyle tanıştığını öğrendim. Bölükbaşı'nın ailesi Ogeday'ı çok sevmiş. Ogeday'ın bu yıl içerisinde Nisa'yı ailesinden isteyeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanması sürpriz olmaz..."