Survivor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları - Son Dakika
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Survivor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları

07.05.2022 15:55

Aşil tendonu koptuğu için Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında küçük oğlu ve eşi tarafından karşılandı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Aydın'ın hayranları da yer aldı.

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Merve Aydın, önceki gün yayınlanan bölümünde talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında sakatlanarak yere düşen Merve'nin aşil tendonu koptu. Sakatlığından dolayı yarışmaya devam edemeyen Merve, aylar sonra Türkiye'ye döndü.

KAVUŞMADA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Talihsiz kaza sonucu yarışmadan elenen Merve, havalimanında hayranları, babası, oğlu ve eşi tarafından karşılandı. Tekerlekli sandalye ile yolcu çıkış kapısına gelen Merve Aydın ile oğlunun kavuştuğu dakikalarda duygusal anlar yaşandı. Aydın'ın babası ise kızını tekerlekli sandalyede görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Aydın'ı havalimanında yalnız bırakmayan hayranları ise tezahüratları ve çiçekleriyle destek oldu.

Sakatlığından dolayı Survivor'dan elenen Merve Aydın, aylar sonra ailesiyle kavuştu

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Türkiye'ye döndükten sonra tedavisi için hastaneye kaldırılan Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Konuşulacak çok şey var ama ben bir ameliyat olup geleceğim. Hepinizi çok seviyorum bana dua etmeyi unutmayın" dedi.

Sakatlığından dolayı Survivor'dan elenen Merve Aydın, aylar sonra ailesiyle kavuştu
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Son Dakika Magazin Survivor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları - Son Dakika
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