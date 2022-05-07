Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı - Son Dakika
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Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı

07.05.2022 16:00
Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" çerçevesinde Edirne'nin Keşan ilçesinde sahne aldı.

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" çerçevesinde Edirne'nin Keşan ilçesinde sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanına izleyicilere hazırladığı Hıdırellez keselerini hediye ederek gelen Suzan Kardeş, ardından konseri izlemeye gelenlere Hıdırellez ritüellerini aktardı.

Yaklaşık 30 yıldır 'Suzan'ın Hıdırellez Bahçesi' başlığı altında özel bir konseptle dinleyicileriyle bir araya gelen Kardeş, sahnede sevilen şarkı ve türkülerini alanı dolduran binlerce kişiye seslendirdi. - EDİRNE

Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı
Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı
Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı

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Suzan Kardeş, Hıdırellez, Edirne, Keşan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı - Son Dakika


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