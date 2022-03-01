Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı

01.03.2022 23:26
Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı

'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç kavgalı olduğu eşinin kardeşi İsmet S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

'Şakşuka' şarkısıyla bir döneme damga vuran Tarık Mengüç'ün başı eşinin kardeşi İsmet S. ile dertte. Mengüç ve İsmet S. alacak verecek davası yüzünden tartışma yaşadı. Ünlü şarkıcı, kayınbiraderinin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonrasında soluğu savcılıkta aldı.

TARIK MENGÜÇ BERAAT ETMİŞTİ

2012'de ekonomik sıkıntıya düşen şarkıcı Tarık Mengüç, bir bankadan kredi başvurusu yapmıştı. Başvurusu reddedilen Mengüç, kayınbiraderi İsmet S. ve kredi takip işleri yapan Emin Faruk A.'nın yardımıyla kredi çekmişti.

Belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca Mengüç ile İsmet S. ve Emin Faruk A. hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık"tan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mengüç, davadan beraat etmişti.

YORUMLAR
500
ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı Fitch: Enflasyon zorlukları durgunluk riskini artırıyor Fitch: Enflasyon zorlukları durgunluk riskini artırıyor

Tarık Mengüç, Şakşuka, Kredi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Aziz Yıldırım'ın kardeşi, Löw'ün gelmeyeceğini ima etti! Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığına uğradı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 23:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement