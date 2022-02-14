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Tarkan, yeni şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika

Tarkan, yeni şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

14.02.2022 07:38

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya üzerinden uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının adını ve yayın tarihini açıkladı. Megastar, "Ay ay çok heyecanlı" diyerek "Geççek" isimli şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi.

Pandeminin başında ailesiyle yurt dışına giden ve son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, uzun bir süredir yeni şarkı için hazırlık yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Geri sayım başladı. Yeni şarkı geliyor" diyerek hayranlarını heyecanlandıran Megastar, bu sefer de şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı.

YENİ ŞARKISI 17 ŞUBAT'TA YAYINLANACAK

Megastar sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Geççek 17 Şubat'ta sizlerle. Ay ay çok heyecanlı" notunu yazdı.

Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in çıkış tarihini açıkladı

Tarkan'ın paylaşımına Betül Demir, Burcu Kara ve Hatice'den tebrik içeren yorumlar geldi.

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Son Dakika Magazin Tarkan, yeni şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika Magazin


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