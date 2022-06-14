Tatil Yapmak İstiyorum

Oligark adlı mekanda boğaza karşı yemek yiyen Baysal, daha sonra eğlendi.
Başarılı oyuncu, mekan çıkışı basın mensuplarını ile ayak üstü sohbet ederken "Yaz aylarını bol bol tatil yapıp, dinlenerek geçirmek istiyorum." dedi
Kaynak: Snob Magazin
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