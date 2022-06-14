Tatil Yapmak İstiyorum - Son Dakika
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Tatil Yapmak İstiyorum

14.06.2022 21:20
Tatil Yapmak İstiyorum

"Teşkilat" dizisinin başarılı oyuncusu Deniz Baysal, önceki akşam İstanbul gecelerindeydi

Oligark adlı mekanda boğaza karşı yemek yiyen Baysal, daha sonra eğlendi.

Başarılı oyuncu, mekan çıkışı basın mensuplarını ile ayak üstü sohbet ederken "Yaz aylarını bol bol tatil yapıp, dinlenerek geçirmek istiyorum." dedi

Tatil Yapmak İstiyorum
Tatil Yapmak İstiyorum

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Tatil Yapmak İstiyorum - Son Dakika

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