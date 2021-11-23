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Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı - Son Dakika

Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı

23.11.2021 20:18
Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı

Müge Anlı'ya başvuran 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Müge Anlı, mağdur olan kadını güzel sözlerle kandırıp kendisine aşık eden Cüneyt Demiral'ın kısa süre içinde onlarca kadını dolandırdığını belirledi.

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktaladı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği evli ve kendisinden 15 yaş küçük Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı. Yaşını ve evliliğini Safiye Çallı'dan gizleyen Demiral, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı talihsiz kadının iki evini sattıran Cüneyt Demiral, aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.

KADINLARA VİDEOLU ŞANTAJ

Müge Anlı, talihsiz kadının mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan akrabası aynı zamanda da piyanisti olan Mesut Çayıroğlu, "İsmini bilmediğim daha onlarca kadını dolandırdı. Şarkı söylerken bile kadınlardan para alıyordu. Biraz eli yüzü düzgün biri... O nedenle kadınları rahatlıkla kandırıyor. O paraları çoktan harcamıştır" diye konuştu. Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul eden baba Kemal Demiral ise "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi.

UTANMADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, mağdur olan birçok ismi canlı yayına bağlarken türkücü Demiral'ın sosyal medya paylaşımlarını da ekrana taşıdı. Safiye Çallı'yı dolandırdığı paralarla kendisine araba ve arsa alan Cüneyt Demiral'ın, o görüntüleri, "Rabbime şükürler olsun. Yeni aracımı aldım. Bir hayırlı olsun beklerim, değerli dostlarım… Rabbim herkese yüreğinden geçeni nasip etsin" notuyla sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı görüldü.

Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı

Müge Anlı, 23 Mart, Ankara, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı - Son Dakika
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