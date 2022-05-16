Trabzonspor kutlamalarında Demet Akalın coşkusu! Kulüp şarkısı eşliğinde binlerce kişi eğlendi - Son Dakika

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluk kupasını görkemli törenle aldı. Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Demet Akalın, Trabzonspor kutlamalarına damga vuran 'Kulüp' şarkısını canlı söyledi.

ŞARKISI KUTLAMALARA DAMGA VURMUŞTU

Trabzonspor'un şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapılmış ve o kutlamalara da Demet Akalın'ın "Klüp" şarkısı damga vurmuştu. Önceki gece gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında ise Demet Akalın sahne alarak o şarkıyı söyledi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM SAHNEYE ÇIKTI

Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne aldı. Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam etti. Şampiyon futbolcular kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu'ndan geçerek sahneye çıkmasıyla yaşandı. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Teknik ekibin ardından Abdul Avcı sahneye çıktı. Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye başkan Ahmet Ağaoğlu çıktı.