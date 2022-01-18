Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? İşte cevabı

Geçtiğimiz aylarda "Another Self"in başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil." demişti.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dedikoduları yalanlayan ikili, aylar sonra yine aynı karede görüntülendi. Büyüküstün ve Boz'un samili halleri dikkat çekti.

Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten Murat Boz'un, ünlü oyuncuya bakışları da olay oldu.

AŞK YAŞAMIYORLAR

İkiliye yakın kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre; Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşamıyor.

Pek çok konuda iyi anlaşan Boz ve Büyüküstün arasında duygusal bir yakınlaşma şimdilik söz konusu değil.

Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamıştı. Murat Boz ise 2019 yılında Aslı Enver'den ayrılmıştı.