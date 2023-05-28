Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetlerle gitti: Vatan yalnız değil, bizim gibiler var

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Oylarını kullanan ünlü isimler de sandık başından paylaşımlar yaptı. Şarkıcı Tuğba Ekinci de oy vermeye giderken yaptığı kombin ve sözleriyle adından söz ettirdi.
Daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini göstermesiyle konuşulan Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli pantolon ve ceketiyle gitti. Zarfı kutuya atarken "Vatan yalnız değil, bizim gibiler var" diyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.
14 Mayıs'ta Instagram hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Ekinci, "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar? Harbiden alırız sanmanız çok komik çok büyük saflık Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez. Bunu anlamanız bu kadar zor olmamalı ayrıca kendimde öyle biriyim. Adamlarla madamları karıştırmayın. Adam Adam" demişti.
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