Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetlerle gitti: Vatan yalnız değil, bizim gibiler var - Son Dakika
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Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetlerle gitti: Vatan yalnız değil, bizim gibiler var

28.05.2023 16:54

Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren şarkıcı Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetiyle gitti. Sosyal medya hesabından sandık başından paylaşım yapan şarkıcı, "Vatan yalnız değil, bizim gibiler var" dedi.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Oylarını kullanan ünlü isimler de sandık başından paylaşımlar yaptı. Şarkıcı Tuğba Ekinci de oy vermeye giderken yaptığı kombin ve sözleriyle adından söz ettirdi.

"VATAN YALNIZ DEĞİL, BİZİM GİBİLER VAR"

Daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini göstermesiyle konuşulan Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli pantolon ve ceketiyle gitti. Zarfı kutuya atarken "Vatan yalnız değil, bizim gibiler var" diyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.

Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetlerle gitti: Vatan yalnız değil, bizim gibiler var

ERDOĞAN'A ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

14 Mayıs'ta Instagram hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Ekinci, "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar? Harbiden alırız sanmanız çok komik çok büyük saflık Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez. Bunu anlamanız bu kadar zor olmamalı ayrıca kendimde öyle biriyim. Adamlarla madamları karıştırmayın. Adam Adam" demişti.

Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetlerle gitti: Vatan yalnız değil, bizim gibiler var
YORUMLAR (1)
  • Serkan Semiz: Vatanı korumak senin gibilere kaldıysa yandık.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Tuğba Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetlerle gitti: Vatan yalnız değil, bizim gibiler var - Son Dakika


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