O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları netleşti! İşte o isimler - Son Dakika
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O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları netleşti! İşte o isimler

20.12.2022 14:27

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nın bu yılki jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan bulunacak. Ebru Şahin, Onur Buldu, Melis Sezen, Cemre Baysel, Aslıhan Malbora, Cemal Can Canseven ve Danla Bilic de yarışmada mücadele edecek.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığıyla her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Yarışmanın merakla beklenen jüri kadrosu ve yarışmacıları da belli oldu.

YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberi göre, son dakika bir değişiklik olmadığı takdirde Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek. Yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.

O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları belli oldu

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN YERİNE MURAT BOZ GELDİ

Yarışmanın jüri koltuğunda ise Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alacaktı. Ancak son dakika yapılan değişiklerin ardından Beyazıt Öztürk'ün yerine Murat Boz olacak.

Öte yandan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de gecede "Çift Terapisi" adlı oyunlarını sahneleyecek.

O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları belli oldu
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O Ses Yılbaşı, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları netleşti! İşte o isimler - Son Dakika


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SON DAKİKA: O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları netleşti! İşte o isimler - Son Dakika
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