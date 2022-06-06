Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık - Son Dakika
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Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık

06.06.2022 15:18

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeği Ali'yi kucağına alan ünlü oyuncu Hande Soral'ın doktoru Furkan Kayabaşoğlu, sosyal medya hesabından 16 saatlik doğum serüvenini paylaştı. Doktor Kayabaşoğlu, paylaşımında, "An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık" ifadelerine yer verdi.

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, 1 hafta önce ilk bebeği Ali'yi dünyaya getirdi. Ünlü doktor Furkan Kayabaşoğlu ise sosyal medya hesabından doğum sürecinde çekilen fotoğrafları paylaşarak yaşanan 16 saatlik zorlu süreci anlattı.

"HANDE BU SÜREÇTE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI"

Sözlerine "Hiçbir şey kolay olmuyor" diye başlayan Kayabaşoğlu, Soral'ın hastane odasından doğum sonrasına kadar yaşadıklarını bir bir anlattı. Zor geçen 16 saatten bahseden ünlü doktor, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şey kolay olmuyor. Saatler süren bir emek. Dile kolay tam 16 saat... Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Saatler boyunca sevgili bücürümüz Ali 'patron' bizlerse onun emekçileriydik."

"10 KÜSUR SAAT BOYUNCA SABRETTİK"

"Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: 'Ben ne dersem o!' Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsur saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır... An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık. Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande'yi. Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı. Babalar bu sürecin en ayrılmaz parçası %50 hissedarı. Doğum bitip eve gittiğimde, mesleğim için ne kadar şanslı olduğumu düşünüyordum. Hayatıma kattığı dostluklar için. Hoş geldin Ali! Büyük bir emek sonrasında, neşe içinde, büyük bir sevgiyle dünyaya geldin. Hayatından emek, neşe ve sevgi hiç eksik olmasın."

Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı
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Son Dakika Magazin Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık - Son Dakika


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