Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor

2021 yılının bitmesine sayılı günler kalırken ünlü isimlerin de otel ve restoranlardaki sahne programları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı sahneye çıkamayan ünlü isimler, bu yıl Kıbrıs ve Antalya başta olmak üzere çeşitli illerde sahneye çıkacak.

REKOR ÜCRETLER ALACAKLAR

Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı illerin yanı sıra bir gece için alacakları ücretler de dudak uçuklatıyor. Sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimlerin başında ise Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş geldi.

İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri...

Özcan Deniz: Kıbrıs, 1 milyon TL

Mahsun Kırmızıgül: Show TV, 5 milyon TL

Tarkan: Mısır, 1 milyon euro

Ebru Gündeş: Kıbrıs, 900 bin TL

Yıldız Tilbe: Sakarya, 900 bin TL

Hadise: Kıbrıs, 900 bin TL

Hakan Altun: Ankara, 750 bin TL

Serkan Kaya: Kıbrıs, 700 bin TL

Funda Arar: Kıbrıs, 700 bin TL

Volkan Konak: Antalya, 700 bin TL

Linet: Sapanca, 500 bin TL

Ziynet Sali: Antalya, 400 bin TL

Aşkın Nur Yengi: Kıbrıs, 400 bin TL

Edis: Beşiktaş, 400 bin TL

Serdar Ortaç: Kıbrıs, 350 bin TL

Şevval Sam: Sapanca, 350 bin TL

İrem Derici: Konya, 350 bin TL

Mustafa Ceceli: Mersin, 300 bin TL

Gülben Ergen: İstanbul, 300 bin TL

Deniz Seki: Kıbrıs, 250 bin TL

Derya Uluğ: Afyonkarahisar, 150 bin TL