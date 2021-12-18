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Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor

18.12.2021 16:22

Yılbaşı yaklaşırken ünlü isimlerin de alacakları ücretler netleşmeye başladı. Yeni yıla sahnede girecek olan Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe gibi isimler, 1 milyon liraya yakın anlaşmalar yaptı.

2021 yılının bitmesine sayılı günler kalırken ünlü isimlerin de otel ve restoranlardaki sahne programları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı sahneye çıkamayan ünlü isimler, bu yıl Kıbrıs ve Antalya başta olmak üzere çeşitli illerde sahneye çıkacak.

REKOR ÜCRETLER ALACAKLAR

Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı illerin yanı sıra bir gece için alacakları ücretler de dudak uçuklatıyor. Sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimlerin başında ise Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş geldi.

İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri...

Özcan Deniz: Kıbrıs, 1 milyon TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Mahsun Kırmızıgül: Show TV, 5 milyon TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Tarkan: Mısır, 1 milyon euro

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Ebru Gündeş: Kıbrıs, 900 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Yıldız Tilbe: Sakarya, 900 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Hadise: Kıbrıs, 900 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Hakan Altun: Ankara, 750 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Serkan Kaya: Kıbrıs, 700 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Funda Arar: Kıbrıs, 700 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Volkan Konak: Antalya, 700 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Linet: Sapanca, 500 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Ziynet Sali: Antalya, 400 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Aşkın Nur Yengi: Kıbrıs, 400 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Edis: Beşiktaş, 400 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Serdar Ortaç: Kıbrıs, 350 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Şevval Sam: Sapanca, 350 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

İrem Derici: Konya, 350 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Mustafa Ceceli: Mersin, 300 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Gülben Ergen: İstanbul, 300 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Deniz Seki: Kıbrıs, 250 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Derya Uluğ: Afyonkarahisar, 150 bin TL

Ünlü isimlerin yılbaşı programları belli oldu! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor
Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor

Türk Lirası, Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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