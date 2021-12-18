Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor

2021 yılının bitmesine sayılı günler kalırken ünlü isimlerin de otel ve restoranlardaki sahne programları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı sahneye çıkamayan ünlü isimler, bu yıl Kıbrıs ve Antalya başta olmak üzere çeşitli illerde sahneye çıkacak.
Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı illerin yanı sıra bir gece için alacakları ücretler de dudak uçuklatıyor. Sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimlerin başında ise Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş geldi.
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