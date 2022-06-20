Ünlü İsmin Hayatını Canlandıracak - Son Dakika
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Ünlü İsmin Hayatını Canlandıracak

20.06.2022 11:21
Ünlü İsmin Hayatını Canlandıracak

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, geçtiğimiz akşam oğulları Roman ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Meryem Uzerli, "Öykü Karayel'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hayatım film olursa beni Öykü'nün oynamasını çok isterim" demişti. Öykü Karayel'e Uzerli'nin bu çıkışı soruldu. İşte cevabı...

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, önceki akşam oğulları Roman ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Bonomo, "Oğlumuzun uyku saati geldi. O yüzden sizinle çok fazla konuşamayacağız" dedi.

AÇIKLAMA GELDİ

Öykü Karayel, Meryem Uzerli'nin "Öykü Karayel'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hayatım film olursa beni Öykü Karayel'in oynamasını çok isterim." açıklamasını hatırlatan muhabirlere, "Teşekkür ederim, sağ olsun." demekle yetindi.

Karayel'in bu konuya sıcak baktığı iddia edildi.

Ünlü İsmin Hayatını Canlandıracak

Çift ardından oğullarını kucağına alıp hızlı adımlar ile evlerinin yolunu tuttu.

Can Bonomo'nun imajını değiştirmesi ve saçlarının üst kısmını sarıya boyatması ise dikkatlerden kaçmadı.

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur ve ikiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek'in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı.

İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır.

2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır. Kalp Atışı dizisinde genç beyin cerrahı Eylül karakterini, Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Dilruba Sultan'ı canlandırmıştır. En son Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterine hayat vermiştir.

Ünlü isim Can Bonomo ile evlidir.

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Kaynak: Snob Magazin

Meryem Uzerli, Öykü Karayel, Can Bonomo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü İsmin Hayatını Canlandıracak - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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