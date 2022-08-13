Doğum Sonrası Bodrum'da Görüntülendi - Son Dakika
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Doğum Sonrası Bodrum'da Görüntülendi

13.08.2022 13:03
Doğum Sonrası Bodrum'da Görüntülendi

Ünlü oyuncu Eylül Öztürk, önceki gün eşi Kenan Özkan ve çocukları Alex, Eylül Alice ile birlikte Bodrum Turgutreis'deki Rammos Otel'de görüntülendi. Doğum sonrası ilk kez bikiniyle görüntülenen Öztürk'ün fit hali dikkat çekti. İşte detaylar...

'Mükemmel Eşleşme' dizisinde rol alan Eylül Öztürk, set yoğunluğundan fırsat bularak ailesiyle birlikte tatile çıktı.

Doğum yaptıktan sonra çocuklarıyla birlikte ilk kez Bodrum'da bikiniyle görüntülenen Eylül Öztürk, fit ve düzgün fiziğiyle "Kim der iki çocuk annesi" dedirtti.

Eşi Kenan Özkan ve çocuklarıyla birlikte denizde eğlenceli anlar yaşayan Öztürk, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Balıkesir doğumlu Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan Öztürk, öğrencilik yıllarında müzik ve oyunculuk hayatına devam etti. Birçok grupta solist olarak çalışan Eylül Öztürk, aynı zamanda televizyon kanallarında sunuculuk yaptı.

2017 yılında Barış Kenan Özkan ile dünyaevine giren Eylül Öztürk'ün 2 çocuğu var.

EYLÜL ÖZTÜRK PROJELERİ

2015 - Yusuf Yusuf (Neriman) (Sinema Filmi)

2014 - Tut Sözünü (Sinema Filmi)

2014 - Azem: Cin Karası (Sinema Filmi)

Beyaz Show (Skeçler)

Tipsizler (Konuk oyuncu)

Knorr reklam çalışması (Başrol)

Üstün Dökmen ile Yaşama Yerleşmek (Başrol)

Kim O (Konuk Oyuncu)

Benzemez Kimse Sana (Yarışmacı)

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Kaynak: Snob Magazin

Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

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