Süreyya Gürsel Evren'in Ölümü Sonrası Şok Gerçek! - Son Dakika
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Süreyya Gürsel Evren'in Ölümü Sonrası Şok Gerçek!

15.08.2022 15:56
Süreyya Gürsel Evren'in Ölümü Sonrası Şok Gerçek!

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği Sancaktepe'deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun ölümü sonrası şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3. katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, geçtiğimiz gün 53 yaşında hayatını kaybetmişti. Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİ' İDDİASI

Ünlü oyuncunun, balkonda kalp krizi geçirdiği ve dengesini kaybederek aşağıya düştüğü iddia edildi.

Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?

21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, şimdiye kadar birçok yapımda rol aldı. 'Şahin Tepesi', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Suskunlar', 'Sen Çal Kapımı', 'Yasak Elma', 'Masumlar Apartmanı' gibi yapımlarda yer aldı.

Oyuncu son olarak 'Üç Kuruş' dizisinde 'Necdet karakterine' ve 'Destan' dizisinde de 'Toygar Han' karakterine hayat vermişti.

Şimdiye kadar birçok yapımda rol alan Evren'in ablası da tanıdık çıktı. Oyuncu Figen Evren'in Süreyya Gürsel Evren'in ablası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Süreyya Gürsel Evren'in Ölümü Sonrası Şok Gerçek! - Son Dakika

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