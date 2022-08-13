Aşk İtirafı Geldi! - Son Dakika
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Aşk İtirafı Geldi!

13.08.2022 13:03
Aşk İtirafı Geldi!

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tanrısevsin'den aşk itirafı geldi. İşte detaylar...

Kariyerine dair açıklamalarda buluanan Yağmur Tanrısevsin, "Bu sezon okuduğum o kadar güzel iş ve senaryolar var ki benim için en doğru proje neyse onunla ilerlemek istiyorum." dedi.

"AŞKA MEŞKE AYIRACAK VAKTİM YOK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre;Uzun süredir hayatında kimse olmayan güzel oyuncu, "Aşka kalbinizi kapattınız mı?" sorusuna gülümseyerek, "Aşka meşke ayıracak hiç vaktim yok. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri diğer taraftan da seramik atölyesi. Bu yoğunlukta emin olun aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor" dedi.

Aşk İtirafı Geldi!

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Aslen Mersin'lidir. Mersin'de büyüdü.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul'da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi'nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez'in paylaştığı "Adını Feriha Koydum" adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında "Güneşi Beklerken" adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Tanrısevsin, son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide Gökhan Alkan ile birlikte rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Yağmur Tanrısevsin, Mersin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk İtirafı Geldi! - Son Dakika

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