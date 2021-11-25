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Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde! Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu - Son Dakika

Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde! Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu

25.11.2021 23:05

Yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la Akmerkez'de görüntülenen Alişan, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulunarak TRT1 ekranlarında yeni programa başlayacağını müjdeledi. Ünlü sanatçı, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak" dedi.

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, önceki akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü sanatçı, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı Alişan sevenlerine yeni programa başlayacağı müjdesini verdi

"TEK BAŞIMA YAPACAĞIM BİR PROGRAM OLACAK"

TRT 1 ekranlarında programa başlayacağını müjdeleyen şarkıcı, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak" dedi.

Program çekimleri için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Ara ara gidip böyle çekimler yapacağım" dedi.

Ünlü sanatçı Alişan sevenlerine yeni programa başlayacağı müjdesini verdi

BOSTANCI'DA STAND-UP YAPACAK

Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Alişan, "Mart ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde görkemli bir konser vereceğim. Bu konserin içerisinde stand-up olacak. 1996'dan günümüze kadar ulaşan Alişan'ı anlatacağım" şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde! Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu

Selçuk Tektaş, Bostancı, Alişan, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde! Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde! Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu - Son Dakika
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