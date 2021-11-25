Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde! Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, önceki akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü sanatçı, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu.

"TEK BAŞIMA YAPACAĞIM BİR PROGRAM OLACAK"

TRT 1 ekranlarında programa başlayacağını müjdeleyen şarkıcı, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak" dedi.

Program çekimleri için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Ara ara gidip böyle çekimler yapacağım" dedi.

BOSTANCI'DA STAND-UP YAPACAK

Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Alişan, "Mart ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde görkemli bir konser vereceğim. Bu konserin içerisinde stand-up olacak. 1996'dan günümüze kadar ulaşan Alişan'ı anlatacağım" şeklinde konuştu.