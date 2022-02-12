Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu

İtalya'ya transfer olan milli futbolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran İmge'den bomba etkisi yaratacak pozlar geldi. İstanbul'a geri dönen İmge, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Tuğba Şenoğlu, İmge'nin cesur paylaşımına ''Yandım'' yorumunu yaptı.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

İlişkilerini sonlandırma kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, Instagram hesabında birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde barışma pozunu paylaşarak ilişkilerine bir şans daha veren ikili, ilişkilerini yürütemeyeceklerine kesin olarak karar verdi. Ebrar Karakurt ve İmge'nin ayrılık sebebi henüz bilinmiyor.

İşte İmge'nin çok konuşulan o pozları: