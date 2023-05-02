Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel instagram hesabından uzunca mesaj yayınladı! Konu oy ve seçimdi

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, özellikle deprem zamanında paylaşımları ve yardım faaliyetleriyle eşi Volkan Demirel ile büyük bir çaba sarf etti. Zeynep Demirel yaklaşan seçimler için de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"DİL SEVGİ, KALEM BARIŞ"

Konuyla ilgili fikirlerini dile getiren Demirel "Burayı eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm hep (ki öyle), hiç ciddiye almadım hep küçümsedim. Ta ki 6 şubata kadar. O kadar çok insana dokunabildim, fayda sağlayabilidim ki buradan, ben bile şaşırdım. Bu yüzden bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır. Dil sevgi olsun, kalem barış." notunu düştü.

UZUNCA BİR TAVSİYE PAYLAŞIMI YAPTI

Paylaşımının devamında takipçilerine "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim" sözleriyle tavsiyelerde bulunan Zeynep Sever Demirel uzunca bir yazı paylaştı. İşte o paylaşımı;