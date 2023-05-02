Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel instagram hesabından uzunca mesaj yayınladı! Konu oy ve seçimdi - Son Dakika
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel instagram hesabından uzunca mesaj yayınladı! Konu oy ve seçimdi

02.05.2023 11:22

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından seçimle ilgili paylaşım yaptı. Ünlü isim sözlerine instagramın eğlence amaçlı olduğunu söyleyerek cümlelerine başlasa da şöyle bitirdi; "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim sen de etme" dedi.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, özellikle deprem zamanında paylaşımları ve yardım faaliyetleriyle eşi Volkan Demirel ile büyük bir çaba sarf etti. Zeynep Demirel yaklaşan seçimler için de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"DİL SEVGİ, KALEM BARIŞ"

Konuyla ilgili fikirlerini dile getiren Demirel "Burayı eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm hep (ki öyle), hiç ciddiye almadım hep küçümsedim. Ta ki 6 şubata kadar. O kadar çok insana dokunabildim, fayda sağlayabilidim ki buradan, ben bile şaşırdım. Bu yüzden bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır. Dil sevgi olsun, kalem barış." notunu düştü.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin

UZUNCA BİR TAVSİYE PAYLAŞIMI YAPTI

Paylaşımının devamında takipçilerine "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim" sözleriyle tavsiyelerde bulunan Zeynep Sever Demirel uzunca bir yazı paylaştı. İşte o paylaşımı;

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
YORUMLAR (1)
  • Suleyman Dag: Zeynep sever demirel dogru soylemis kilicdaroglu ve ekibi her secimde yenildide yenildigi halde koltuga zehirli sarmasik gibi aarmalamis birakamiyor. Cevap Yaz 135 52 Yayından Kaldır
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin

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Son Dakika Magazin Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel instagram hesabından uzunca mesaj yayınladı! Konu oy ve seçimdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel instagram hesabından uzunca mesaj yayınladı! Konu oy ve seçimdi - Son Dakika
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