Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, özellikle deprem zamanında paylaşımları ve yardım faaliyetleriyle eşi Volkan Demirel ile büyük bir çaba sarf etti. Zeynep Demirel yaklaşan seçimler için de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Konuyla ilgili fikirlerini dile getiren Demirel "Burayı eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm hep (ki öyle), hiç ciddiye almadım hep küçümsedim. Ta ki 6 şubata kadar. O kadar çok insana dokunabildim, fayda sağlayabilidim ki buradan, ben bile şaşırdım. Bu yüzden bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır. Dil sevgi olsun, kalem barış." notunu düştü.
Paylaşımının devamında takipçilerine "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim" sözleriyle tavsiyelerde bulunan Zeynep Sever Demirel uzunca bir yazı paylaştı. İşte o paylaşımı;
Son Dakika › Magazin › Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel instagram hesabından uzunca mesaj yayınladı! Konu oy ve seçimdi - Son Dakika