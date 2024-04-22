Yasin Bulun ve Burak Irmak, Bostancı Gösteri Merkezi\'nde sevenleriyle buluşuyor

Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sevenleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Yasin Bulun ve Burak Irmak, güncel ve arabesk şarkılar, alternatif müzik ve türkülerden oluşan repertuarlarıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Organizasyonunu Carnaval Prodüksiyon'dan Mesut Kılıç'ın yaptığı konser 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.00 de gerçekleşecek.
Türkülerin yanında her tür müziğe gönül vermiş ve baş koymuş olan Yasin Bulun ve Burak Irmak, kendi şarkılarının yanı sıra günümüzün popüler eserlerini ve daha bir çok duayen sanatçıların eserlerini de BGM'de müzik severlerin beğenisine sunacak.
Yasin Bulun ve Burak Irmak, şarkılarını müzikseverlerle paylaşabilmek, sahne heyecanlarını ve duygularını sevenleriyle beraberce yaşayabilmek adına tüm müzik tutkunlarını 8 Mayıs akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'ne bekliyor.
Yasin Bulun:
Karışık Plak, Yasin adıyla bilinen söz yazarı, müzisyen, solist...
1980 Kars doğumlu söz yazarı ve müzisyen. Geleneksel, Folk, özgün müzik basta olmak zere alternatif müzik yapmaktadır. Kendine has tarz ve yorumuyla beğeni toplayan sanatçı, sınıf öğretmenliğinin yanı sıra müzik çalışmalarına devam etmektedir.
Burak Irmak:
1990 İstanbul doğumludur, çocukluğundan beri hep müzikle iç içe olmuştur, Yeni çıkarttığı single çalışmasıyla büyük beğeni toplamıştır, hali hazırda müzik hayatına devam etmektedir..
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